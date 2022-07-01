衛生福利部統計處昨天公布最新國人死因統計，110年死亡人數較109年增加1.1萬人，但新冠肺炎並非主因，並引述《經濟學人》數據指出台灣超額死亡為負數。中央流行疫情指揮中心今表示，統計處亦有計算超額死亡數為「負2925」，但為統一國際比較基礎，因此採用經濟學人的「負4508」。

超額死亡是指傳染病流行期間，死亡數比平常增加的人數。指揮中心發言人莊人祥說明，由於每個國家和學術單位有不同的計算方法，結果也就不一樣。

台灣超額死亡率世界第二低。（圖／指揮中心提供）

他說明，根據統計處計算，109年到110年超額死亡數是「負2925」，而《經濟學人》算出來的是「負4508」，為了國際比較基礎一致，且《經濟學人》已經在國際間發表且獲得很多學術期刊引用，因此統計處採用的是後者。

莊人祥指出，根據《經濟學人》數據，截至今年5月31日，台灣超額死亡是世界第二低，每十萬人超額死亡是負8，疫情期間超額死亡為負2000，意即死亡人數比平常年少2000人，僅次於紐西蘭，每十萬人超額死亡負29，疫情期間超額死亡負1500。

台灣染疫死亡率與其他國家比較圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心也彙整各國每百萬人死亡數，美國是3151，英國2707、香港1269、韓國478、紐西蘭299、台灣277、日本248、新加坡233，並指出台灣染疫死亡率在主要國家中處於最低程度。

但本土疫情仍未結束，莊人祥指出，和他國相比，台灣是最近才出現這一波比較大的疫情 ，染疫死亡率未來還有可能增加，還需要繼續觀察，不過目前國內染疫及死亡情形都在下降中。

另外莊人祥提到，台灣抗病毒藥物準備充裕，投藥率世界第一，達7.82％，而美國是5.56％、英國0.22％、香港5.91％、日本3.25％、韓國1.33％。