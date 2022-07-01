行政院300億元擴大租金補貼專案今起受理申請，國民黨今批評，行政院長蘇貞昌只會浪費納稅人的錢做表面政績，從未真正解決年輕人在乎的租屋市場問題，應收起官僚心態確實解決人民生活壓力，才對得起台灣民眾、年輕人的納稅錢。

國民黨主張：蔡政府應落實租屋市場資訊公開透明，例行調查租屋市場與租賃契約強制申報登錄；也應提高囤房稅，持有4戶以上房屋者，稅率不得低於5％，促進閒置空屋利用與活化稅收。

此外，國民黨也建議，蔡政府應明確訂定租屋「基本居住水準」、「消防安全」建築標準比照住宅法辦理，針對物件進行不定期稽查；內政部應公開承諾這次300億元租屋補貼資訊全部公開透明，比照實價登錄，登載在現有的租屋系統中。

國民黨文傳會副主委林家興表示，僅以補貼處理租屋問題非長久之計，應將租屋市場透明化，增加房屋和土地持有成本，訂定完善租屋安全規範才能真正落實居住正義，蘇貞昌應對症下藥解決問題，才是真正幫助青年租屋族解決生活困境。

林家興說，租屋黑市長期在台灣普遍存在，即使政府提供房東每月1.5萬元「免稅額」，至今也僅5.5萬戶申請；但住宅基金目前每年有 24 至 29 億赤字，現在變 300 億，資金缺口要從哪裡來？

林家興認為，蔡政府推動租金補貼政策，無法有效擴散至目標族群，不過是「選前政策買票」，亂花納稅人的錢，無能真正解決問題。