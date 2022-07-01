為國旅點火。交通部公路總局表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，振興客運業及觀光產業，規畫自今（1）起到9月30日起，只要使用電子票證和行動支付搭乘48條「台灣好行」路線，即可享半價優惠。

以熱門路線墾丁快線為例，原本高鐵左營站到小灣票價352元，5折後只要176元。以一家四口一起出遊來計算，車資來回就能省下1408元。

目前台灣好行共有62條路線，是由觀光局協調相關單位規劃的觀光旅遊路線，並以公車串聯各交通場站與熱門風景區及觀光景點。2019年疫情前年載客量高達480萬人次；近2年受疫情影響造成運量下跌，2021年載客量僅274萬人次。而暑期台灣好行半價優惠措施自2017年起實施，運量逐年成長，惟2021年因疫情考量暫停實施。

隨著國內疫情趨緩，相關措施逐漸鬆綁，加上7月15日悠遊國旅補助將上路，公總規劃暑假恢復台灣好行半價優惠，希望鼓勵民眾出遊，以刺激客運量成長。

根據公路總局規畫，該次電子票證乘車享半價優惠的共計48條路線，並自今起實施，到9月30日前都適用。當中不乏許多熱門景點，除了墾丁外，還有日月潭、溪頭、阿里山等。

按公總規劃，除了電子票證外，使用QR Code乘車碼，及一卡通MONEY、悠遊付、ICASH PAY等電子支付，同樣適用半價優惠。

觀光局為鼓勵民眾搭乘台灣好行，享受低碳旅遊，今也舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀集全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與，並宣布啟動「台灣好行環島串遊集點趣」活動。

民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」LINE活動官方帳號，即日起至11月30日止，搭台灣好行並掃描車內QRCODE成功即可參加集點活動，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值超過30萬元，集越多，抽越多。

不過觀光局也特別提醒，各條台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘1條「經典路線」加上1條「推薦路線」還可額外加碼1點，就可以更快取得1次抽獎資格 ; 每月還有推動單位額外推出的「隱藏版QR code」，也能加速累點，各項活動細節、獎項等資訊也歡迎大家多利用台灣好行官網上活動專頁內頁查詢。

觀光局也表示，國旅振興補助即將於7月15日上路，搭配台灣好行出遊，正是CP值最高的最佳選擇。民眾如於平日（周日至周四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。而在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。