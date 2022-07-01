CSD中衛歡慶75週年，推出「寵粉」大作戰，7月4日至6日，首度舉辦「CSD中衛品牌日」，在PChome、momo及博客來等電商平台，連續三天祭出「寵粉」花招。

中衛行銷部經理周令怡表示，品牌日三天活動期間，「寵粉」無極限，不僅備足貨量，讓以前因為口罩秒殺而買不到的粉絲「好好買」，消費滿599元，加送「W博拭」酒精濕紙巾1袋，送完為止。

最棒的是，中衛復刻推出粉絲敲碗已久的絕版「ELLE巴黎聯名口罩」，還推出5折「驚喜大禮包」，要把粉絲寵上天！

7月4日寵粉第一天，中衛在PChome、momo、博客來，及康是美網購eShop首推最經典的月河晨曦套組，包括「月河晨曦」口罩，加上可愛迷你版的「月河晨曦盒裝造型一卡通」，組合價790元！

優雅迷人的月河藍口罩，是CSD中衛最早受到粉絲爭相搶購的明星商品。靈感來自經典電影《第凡內早餐》中的配樂「Moon River」。這款中衛獨家色調的月河藍，數年來持續深受粉絲熱愛，還延伸出許多變化款。

中衛特地縮小「月河晨曦」口罩第一代的包裝盒，製作成迷你一卡通，讓粉絲回味第一代緞帶版的包裝設計。

7月5日寵粉第二天，中衛復刻「2018 CSDxELLE巴黎聯名口罩」，許多粉絲一直敲碗求公司生產2018年中衛發表的「CSDxELLE跨國聯名巴黎口罩」，終於美夢成真！

這款台灣第一個與國際時尚品牌合作的聯名口罩，讓許多粉絲驚豔，也因為早已絕版而扼腕不已！這次CSD中衛特地再次與ELLE巴黎團隊跨國合作，復刻升級風靡一時的巴黎聯名口罩。

第二代CSDxELLE聯名款，保留第一代的經典巴黎風情圖騰，精心加入2022年最新流行時尚趨勢，並連線法國巴黎總部共同調配顏色，一次推出3款充滿浪漫巴黎風情的款式，耳繩也升級為CSD專利雙色編織柔軟耳帶。

第二代CSDxELLE聯名款1盒3款各10片，總共30片，售價499元。7月5日中午12點開始在PChome、momo、博客來、YAHOO、東森購物，及小三美日等通路販售。

7月6日品牌日第三天，中衛在PChome、momo及博客來，推出「驚喜大禮箱」，驚殺5折回饋粉絲。滿滿一大箱中，有「月河晨曦」盒裝口罩、W博拭酒精濕紙巾、W博拭純水清淨棉、W博拭品牌公益贈品親膚抱抱睡枕，並隨機附贈單片包口罩30片（含珍貴絕版聯名口罩及經典款色系）。

驚喜的是，禮箱中，會隨機放入一盒早已絕版買不到的精采神秘好禮，打開絕對驚喜連連！「驚喜大禮箱」最高總市值約2,000元，限量500份，下殺5折，特價999元。