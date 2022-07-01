扛不住成本上漲壓力，又一國產夯車漲價。現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業1日宣布，9月起調高國產休旅車Tucson L售價，調幅約1萬～2萬元。

南陽指出，受到新冠疫情全球持續延燒、俄烏戰爭造成國際間車用原料供應吃緊，影響所及汽車生產用晶片、鋼材塑料成本、運輸成本至今已大幅提高，加上美元匯率升揚新高，國內進口車及國產車成本壓力居高不下，為適度反映成本，南陽將從9月1日起調高Tucson L車價調漲，漲幅預估1萬～2萬元間，最終新車價將另行公告。