性學博士許藍方擁有亮眼外型及犀利口條，因為在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，火速打開知名度且人氣直升，被封為「最美博士」。許藍方日前大方透露「戶頭剩下7千元」，還聲明「從來沒說自己是成功人士」，掀起網友議論，近期她上節目打電話給緋聞男友王少偉，直接問對方「有沒有喜歡我」，再度打造新一波話題。

綜藝《小姐不熙娣》近期釋出片段中，許藍方在錄影現場打電話給王少偉，開頭就直接問對方「你會不會介意我們的緋聞」，王少偉超快回覆不會介意，許藍方再問「你有沒有一點喜歡我」，男方直言：「有好感，不討厭。」這回答讓在場嘉賓都忍不住偷笑，小S更是做出吃驚表情；王少偉在掛電話前還溫柔和許藍方說：「好啦～不要心情不好喔～。」親密互動讓小S直接問：「妳到底喜不喜歡王少偉啦？」許藍方害羞表示：「我不太是那種一見鍾情型的啦」

許藍方今（1）日發文回應：「至於我的無厘頭問話，當下我實在想不到要說什麼原因，已經緊張到胡言亂語」她透露知道節目中要打給前輩，但不知道要打給誰，是製作方安排要打給王少偉，讓她直呼：「非常感謝少偉哥的幫忙，沒有責怪我打擾拍戲已經感恩，謝謝少偉哥」，最後還替王少偉宣傳他的youtube頻道，展現兩人好交情。