司法院7月1日起，選定台北、新北、高雄地方法院試辦金融機構債權人聲請核發「電子債權憑證」服務，為期3個月。金融機構債權人持債權憑證以外的金錢債權執行名義，可向上述三所法院聲請核發電子債權憑證。於試辦期滿後，並將全面開放全國地方法院實施。

司法院指出，司法院將於電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台，建置「電子債權憑證系統」專區，債權人及債務人可以直接使用「電子債權憑證系統」查閱、聲請閱覽電子債權憑證；債權人若需向行政機關查調資料，也可透過系統取得含一、二維條碼等網路連結資訊的電子債權憑證，提供第三人查驗，提升查調效率。

司法院表示，去年地方法院民事執行事件終結總件數共143萬5445件，終結時需發給債權憑證件數也高達117萬4979件，藉由債權憑證電子化，將節省聲請或執行過程所需勞費，達成便民服務及節能減碳的目標。成便民服務及節能減碳的目標。