指揮中心宣布，首批50.4萬劑Novavax疫苗已到貨，最快7月8日起提供18歲以上民眾接種。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

社區定點診所配合辦理發放公費快篩試劑計畫至12月31日止。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市1日新增718例確診個案，今年以來累積6萬8657例，居家照護者為5853人、居家隔離者為1423人，根據指揮中心宣布，首批50.4萬劑Novavax疫苗已到貨，最快7月8日起提供18歲以上民眾接種。

市府衛生局表示，指揮中心宣布，即日起延長社區定點診所配合辦理發放公費快篩試劑計畫至12月31日止，如有出現呼吸道症狀，可前往定點診所，由醫師評估發放試劑。

市府表示，因應疫情，確診孕產婦就醫、分娩需求增多，為使確診孕產婦能即時得到妥適醫療照護，市府已協調馬偕醫院及國泰醫院為確診孕產婦指定收治醫院，台大新竹醫院為提供原照護孕產婦，於確診隔離期間分娩照護之就地收治醫院。

衛生局指出，3大疫苗施打站長者專案今日截止，下周起開放符合5至11歲兒童第2劑施打資格者施打服務，中正市場及體育館施打站開放期間為7月4日至7月15日之周一至周五，慈濟施打站開放時間則為7月4日至7月8日。

三大疫苗站開站時間皆為上午8點至11點、下午14點至17點，提供疫苗種類為7月4日、7月5日莫德納疫苗， 7月6日至7月15日皆施打兒童輝瑞（BNT）疫苗。

市府指出，家長收到學校通知後，著體育服、攜帶健保卡、小黃卡前往接種地點，若為3個月內曾確診者，可於確診日滿3個月後逕向合約疫苗診所預約施打。針對完整接種基礎劑之學童，指揮中心建議接種滿5個月（150天）後，方可接種追加劑，目前僅為建議暫未開放施打 。