青春專案首日新北市警局執行擴大臨檢。（新北市警察局提供）

暑假開始，新北市警局從今（1）日凌晨起展開為期2個月的暑期「青春專案」，首日市警局大規模出動740名警力，針對轄內240處特定營業場所執行威力掃蕩及擴大臨檢，另設59處路檢點，盤查可疑人車與酒駕，首日成果豐碩，查獲毒品4件5人、公共危險5件5人、竊盜4件4人、詐欺1件32人、妨害自由2件2人、緝獲通緝犯16人。

其中破獲雙北史上最大詐欺集團，該集團以姚姓犯嫌為首共32人，以「假交友」詐騙手法，利用臉書、LINE等社群軟體，以美女照吸引男性，透過感情攻勢博取好感與愛意，常以業績未到，無法放假陪伴對方的方式，讓「雲端類戀愛」中的對方掏錢協助「衝業績」，該集團集團平均每月詐騙金額約2000萬元，從今年2月迄今獲近億元不法所得。

新北市警察局長黃宗仁表示，青少年血氣方剛、好勝心強並喜追求新奇事物，「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」，為本次青春專案5大主軸，警方將強力查緝，避免青少年因一時好奇或暑假打工而誤入歧途。

市警局表示，暑假青少年暫時走入社會，接觸五花八門的打工機會，少年隊將辦理各項宣導活動，提醒青少年避免涉足不當場所、聚眾街頭、無照飆車，甚至從事吸毒或擔任詐欺車手等違法行為。

此外，市警局將加強臨檢特定營業場所，同時要求業者應善盡第三方警政責任，不得容留少年超過深夜0時，共同守護青少年健康成長環境。