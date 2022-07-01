作家黃春明在2005年創辦《九彎十八拐》雙月刊，迄今已發行104輯，今天（1日）黃春明應邀出席「九彎十八拐‧百輯風華展」，雖然罹癌後黃春明體力大不如前，《九彎十八拐》主編由作家吳茂松接棒，但提及創刊過程與對文學的想望，黃春明神采依然，不減當年。

87歲的黃春明在2014年罹癌後仍致力寫作，陸續有小說、詩集等作品付梓，他應礁溪老爺酒店之邀，出席「九彎十八拐‧百輯風華展」、「來去宜蘭玩」活動，由他創辦的雜誌，仍持續發行，甚至還有不少國外訂戶，讓他直言「很難得、很安慰。」

黃春明透露，《九彎十八拐》沒拿政府一毛錢，但因為是黑白印刷，志工用筷子頂部在雜誌封面按印顏色，讓整本雜誌不至於全是黑白；人生並沒有直直的路，也會遇到阻礙，但只要不忘記目標，如九彎十八拐般彎來彎去就可以抵達目標。

他指出，宜蘭從陳定南擔任縣長時代就開始說文化立縣，但做得還不夠，他與已逝的畫家王攀元都曾獲得國家文藝獎，但地方政府的反應「什麼都沒，靜靜的」；地方文學獎作品還要跟當地有關，可是文學並不是地理志。

黃春明說，他看俄國的安東‧契訶夫、美國的馬克‧吐溫作品會感動，儘管語言、膚色不同，但人性卻是共同的，人性的遭遇、苦難，只要是人都會懂；現在閱讀文字的風氣愈來愈少，但文字能發揮我們的想像力，如今想像空間都被科技所剝削。

黃春明坦言，他人其實很累，泡澡時還會發現，怎麼腿那麼瘦小？但人在外面彷彿「人來瘋」，他打趣說「就像年輕的男生看到漂亮小姐一樣。」雖然黃春明感慨宜蘭文化立縣還不足，但2015年他所經營紅磚屋熄燈卻受到各界的重視，也盼文化立縣上能有更多人幫忙、持續推動。