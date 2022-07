因上海長時間封城防疫重創生產與供應鏈,以及德州和柏林新廠產能提升緩慢,特斯拉近兩年來單季交車數連續創新高的記錄料將畫下句點。

特斯拉最快將在周五公布上季交車成績。

根據Refinitiv調查,受訪的分析師預估特斯拉第二季交車量為295,078輛,較上季創下新高記錄的310,048輛下滑,為2020年第一季以來交車數首次未能實現季增長。

由於中國的長時間封鎖,部分分析師甚至已將他們的預測值下修到約250,000輛。

自2020年第三季以來,這家全球身價最高的汽車製造商每一季的交車數都創下新高記錄,應對這場大流行病和供應鏈中斷的能力優於大多數同業。

特斯拉能快速提高汽車產量,其中國廠扮演著重要角色,執行長馬斯克曾經大讚中國廠的員工「不只會工作到深夜,還會工作到清晨」(They won't just be burning the midnight oil. They'll be burning the 3am oil.)。

然而上海長時間防疫封控造成特斯拉上海廠生產中斷的影響超乎馬斯克預期。這個低成本、高利潤的上海廠去年貢獻特斯拉一半的交車量。Wedbush分析師Dan Ives估計,上海廠停工讓特斯拉在第二季少了約70,000輛車。

馬斯克曾在4月表示,特斯拉第二季整體產量將與第一季「差不多」。但他最近坦承特斯拉經歷了「非常艱難的一季」,因為在中國的生產和供應鏈面臨挑戰。

馬斯克並曾表示,特斯拉在德州和柏林的新工廠因難以快速提高產量,已經狂燒了數十億美元。他也表示特斯拉的供應鏈問題還沒有結束,要維持工廠運作仍是一大問題。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示,主要問題在於中國產量下滑的幅度,以及加州Fremont廠能否應援產量。不過他預期今年下半年的銷量將強勁反彈,因中國解封讓特斯拉得以擴大上海廠產能。

創投公司Loup Ventures常務合夥人Gene Munster則抱持謹慎的看法,他認為在經濟可能陷入衰退的情況下,第三季對特斯拉和其他科技公司來說都不會太輕鬆。

特斯拉周四股價下跌1.76%,收在673.42美元,第二季下跌近38%,創下2010年IPO上市以來最大單季跌幅。