在全球通膨大漲之下，買氣縮手需求減少，韓國出口也受到衝擊，6月增幅創1年半最小。同時，國際能源價格還是處於高檔，韓國6月貿易逆差也連續3個月都出現赤字。

根據韓國官方1日數據，當地出口僅年增5.4%至577.3億美元，高於預估值3.8%，不過，成長幅度是2020年11月以來最低。另外，能源價格大漲墊高進口成本，進口也大增19.4%至602億美元，導致貿易逆差達24.7億美元，連續3個月都是赤字。

Hana金融投資預測，大宗商品價格持續在高檔，韓國的貿易逆差應該近期還是會發生。另外，韓國財政部1日也表示，因原物料價格大漲，加上供應鏈斷鏈，以及貨幣波動較大之下，出口商經營也遇到困境。同時，預估2022下半年，韓國出口環境仍然艱辛。

為了抑制大漲通膨，部分國家採用大幅度升息政策，但引發經濟可能硬著陸疑慮。Hana金融指出，就算中國大陸取消新冠抗疫限制，應該很難一下子提升需求。總的來說，全球貿易活動量正在減少當中。

成員由韓國主要大財閥組成，一個以非營利為目的的民間團體韓國全經聯(FKI)，1日也出具針對12個產業內，150家出口韓企的2022下半年看法報告。文中，多數估韓國僅年增0.5%。同時，有44%甚至認為，有可能會減少。

若按韓國出口地區來看，6月對中國年減0.8%，對全球最大經濟體美國，反而增加12.2%。其中，汽車與機器出口分別下降2.7%以及11.7%。不過，半導體卻增加10.7%。

6月初，韓國出口受到一些意外事件所影響，例如為期一周的大卡車駕駛罷工，韓國港口作業因此異常好幾天。同樣地，不少韓企在那時所生產的貨物，也缺少運輸交通工具搬運。