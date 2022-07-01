台北市議員吳沛憶調閱資料發現，北市針對補習班公共安全聯合稽查，稽查8家補習班，僅有1家合格，合格率為12.5％，痛批「低到嚇人」，呼籲教育局應加強補習班輔導、稽查，以建立更妥善的學習環境。教育局回應，每年7月及8月為補習班旺季，已排定各項查核，並將於暑期強化稽查，以維護補習班師生安全。

吳沛憶指出，教育局至今年5月底，查察31家短期補習班，全部合格的僅有10家，合格家數竟不到3分之1，以違規內容來看，有16家有發生行政方面的班務違規；還有10家發生硬體方面的班舍違規，也就是的違規，至少5家是2種違規都有發生。

她說，班舍違規的樣態包含擅自增減班舍、變更隔間等狀況；班務違規則是未備補習服務契約書、未備教職員工名冊、收費收據不符規定等情形。

吳沛憶進一步表示，北市府跨局處針對補習班進行「公共安全聯合稽查」合格率，查了8家僅有1家合格，換句話說，違規比例超過8成，其中有7家有班舍違規、7家有班務違規，絕大多數的補習班是同時違規，更有查獲建管、消防違規各1家。

吳沛憶痛批，補習班違規比例高的嚇人，北市補習班共計有2575家，以不合格率來看，恐怕還有更多違規黑數，教育局須負起責任加強對補習班的管理，才能提升北市學童的學習品質與學習環境，何況建管跟消防違規涉及的是公安問題，絕不容有失。

教育局說，為提高稽查效率，精準查獲違規對象，本府公安聯合稽查業務均針對高風險業者，稽查採高標準檢視，予以糾正，命其限期改善。

教育局指出，因補習班管理法令綿密嚴謹，為輔導業者熟悉法令規定，建立守法意識，已定期通函補習班宣導相關法規，並針對消費者保護、消防安全等主題定期宣導及辦理班務研習，培養業者守法觀念，宣導以內控及守法自評。

教育局補充，每年7月及8月為補習班旺季，學生補習需求增加，已排定各項查核，並將於暑期強化稽查，以維護補習班師生安全。