受到俄烏戰事、通貨膨脹等影響，股票及債券市場大幅下跌，據勞動基金運用局公布截至5月收益已虧損2311.1億元、未年化收益率達-4.52％，而台股6月就下跌2000點，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，6月時有逢低布局，「目前持股水位為近年來新高」，而下半年要大幅度回升難度高。

據基金局公布資料顯示，截至5月為止，勞動基金虧損2311.1億元、其中新制勞退虧損1506億元最多、舊制勞退虧損433.8億元次之、勞保基金虧損390.3億元再次之。

劉麗茹坦言，上半年的金融情勢比較沉重一點，而5月份面臨產業供應鏈狀況，且通貨膨脹持續且未趨緩，且全球及台灣經濟指標都往下調，全球主要股、債市也都下跌，而光台股而言6月份就下跌近2000點，股票市場劇烈震盪，上半年的市場環境艱熬。

依相關指數發現，1至5月份台股累積下跌7.75％、而6月就下跌11.8％，劉麗茹說，6月的跌幅滿高的，台股有趕底現象，預估下半年的市場難以馬上反轉，但對基金長期部位而言就是慎選投資標的時間。

劉麗茹說，勞動基金自營部位已逢低布局，市場越往下走對大部位長期持有基金越往下走去布局的動作，不會如固定資產的人停損或套牢，目前自營部位增加持股比率，「持股水位為近年新高」

劉麗茹提及，由於此次下跌時間拉長，回復期的速度也會比較久，預估景氣復甦會是U字型的。