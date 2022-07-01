高雄38歲黃子洋去年底無照酒駕、高速撞上林姓男子一家4口，害林妻傷重不治，2名女兒斷牙斷腿重傷，林男迄今仍得坐輪椅復健。高雄地院1日宣判，黃子洋被依酒駕致死罪判7年10月，可上訴。法官解釋，黃子洋酒駕速度不快，衝撞前也確實有踩下煞車，若有意開車殺人，起駛後就能對愛河畔燈會人潮下手，不算故意殺人，量刑結果已算「重判」。

目前仍得坐輪椅的林男曾當庭氣哭、要求法官以殺人罪重判，希望看到台灣酒駕殺人判死刑的首例。對於判決結果林男表示遺憾，他痛批國家對酒駕零容忍依然只是淪為口號，簡直要被害家屬也零容忍。林男仍堅持應以不特定故意殺人罪判罪，收到判決書後，與律師審閱內容後再決定是否上訴。

「一定會上訴！」高雄地檢署強調，秉持法務部「酒駕零容忍」堅定立場，如有不法一定嚴辦重懲，整案偵辦過程縝密蒐證，亦聆聽被害家屬意見，對於黃子洋具有不確定故意殺人犯意，起訴書均已詳實論證與敘明，並以最重殺人罪嫌起訴，請求法院從嚴從重論罪處刑，以資儆懲。但法院以酒駕致死罪從輕認定，「非常令人遺憾」，地檢署將在收到判決後研究理由，參酌被害家屬意見，依法提起上訴，以求妥適裁判，維護司法公義。

高雄地院表示，酒駕致死罪可判3至10年，此案件損害雖然嚴重，並非得處以最高刑度，但所造成1死3傷的結果，也不可能判處3年最低刑期。依地圖估算，黃子洋從五福路到事發地點需耗時2分鐘，但他實際上開了5分鐘，可見酒駕速度不快，不像檢方所述「超速、闖紅燈」。

依現場留下的煞車痕來看，黃子洋撞林男一家之前確實有重踩煞車，顯然沒有致人死傷的意圖。當時沿路都是高雄燈會的人潮，若黃子洋有殺人的不確定意圖，大可隨機犯案，不用等到過了好幾個路口。

縱使黃子洋已有2次酒駕前科（2次均有肇事，但無人傷亡），多年前曾對酒駕發表「應該判死」的言論，也不能將他的犯行解讀成有殺人意圖。若要以此標準來看全國酒駕再犯案，大概有一半的酒駕案件都要改判「殺人未遂罪」，這也不是立法的目的，《刑法》第185條之3第3項便是對酒駕再犯者的嚴懲，但黃子洋一案也不適用。

針對林男與2名女兒受傷部分，依照療程的進展，未來是否已達「重傷害」還不能確定，依「罪疑惟輕」原則，目前僅能依普通傷害結果來評價。黃子洋雖坦承全部犯行、個人有和解意願，但有諸多事實上困難，無法彌補林男一家損害，整體量刑已屬「重判」。

去年12月26日晚間，林男一家4口手牽手跨越愛河旁的路口，突然被黃男駕駛的BMW高速撞上，造成林男全身多處骨折，范姓妻子當場重傷不治。15歲大女兒全口牙被撞斷、雙腿骨折，14歲小女兒也重傷。

檢方起訴指出，黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人致死傷，以「殺人罪」起訴。

該案開庭時，黃男一度當庭對林男家屬下跪磕頭道歉，還強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，但後來又被爆出疑似脫產的爭議。

黃男辯稱，雖然自己早年有兩次酒駕前科，但近十年來早已沒有酒駕的紀錄，反而還常常勸朋友「喝酒不開車」。事發當天，他也不知道為什麼自己會不顧朋友勸阻、搶下鑰匙開車上路。經過事發路口時，他記得並沒有逆向，突然看到林男一家竄出，才驚覺「慘了！怎麼會這麼嚴重。」但重踩剎車時已為時已晚，自己也被嚇到。

「明明可以撞上汽車！為什麼選擇撞上我們！」林男聽完黃男陳述，氣到哭出來，怒批明明就有路口監視器影片為證，黃男還敢說謊。林男強調，當時路口已有兩台汽車停下來要讓他們一家先過馬路，黃男卻狂飆時速93公里，直接逆向繞過停等的汽車，卻驚見自己就要和對向汽車迎面撞上，此時竟把方向盤一偏，朝他們一家直接撞擊而來，害他們閃避不及。

當庭法官也問及雙方協調賠償的進度，林男認為黃男毫無誠意，寧願黃男把房子交由法拍，也不敢讓黃男自尋買家拍賣。林男認為，這樣至少能確保自己的權益。黃男辯護律師強調，絕對有誠意解決問題，也尊重林男一家的決定，盡快將房子賣出、賠償林男一家。

林男表示，黃子洋對他提的條件一概不理，一副「我的誠意就只有這樣，要不要隨便你」的態度。黃子洋將房子過戶後仍留有240萬元貸款，且另外還有增值稅的問題未解，對賣房變現不利，明顯對賠償沒有誠意，整體來看，和解對被害人根本沒有實際幫助。