去年因疫情取消的「屏東兒童青春藝術節」，今年強勢回歸。（林和生攝）

「屏東兒童青春藝術節」由小小兵特展打頭陣，幼兒園學童搶先體驗。（林和生攝）

炎炎暑假何處去？去年因疫情取消的「屏東兒童青春藝術節」，今年強勢回歸，本周由「神偷奶爸大視界」小小兵特展打頭陣，揭開為期2個月的藝文盛典，包括兒童劇表演、青少年戲劇夏令營、名人講堂、兒童遊戲特展等，可望讓大小朋友嗨翻整個夏季。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，屏東兒童青春藝術節去年因疫情取消，今年重新回歸，結合戲劇、音樂表演、展覽，帶給兒童及青少年全方位藝文體驗，開啟想像、探索與創造，激盪更多創意能量。

其中超萌的黃色兵團「神偷奶爸大視界」小小兵特展，從7月1日至9月25日於屏菸10號倉庫登場，原汁原味重現電影經典場景，打造八大互動展區，南台灣粉絲們已等不及要體驗小小兵搞怪又可愛的魅力。

紙風車創辦人李永豐出席開幕式時提到，今年為屏東兒童及青少年開辦戲劇營及名人講堂，包括導演吳念真、小野等多位重量級卡司都將南下開講，這連在台北都少見的陣容，一定不能錯過。

此外，屏菸鍋爐室搖身一變成為「大煙囪美式餐酒館」，也在7月1日試營運，原本的修理工廠，則化身成兒童遊戲特展空間，有積木探索體驗區、趣味遊戲電流急急棒，還有結合創新科技AR投影互動水族箱，小朋友現場創作可立即呈現在牆面上，娛樂性十足。

屏縣府文化處長吳明榮指出，售票節目部分集結國內頂尖表演團隊，包括如果兒童劇團、相聲瓦舍、豆子劇團、斜槓青年創作體，帶來多元題材、兼具教育意涵的演出；還有一系列互動工作坊、故事劇場及戶外表演，活動持續到8月底，邀請親子一同共度這夏日歡樂時光。