台中市市長盧秀燕在臉書刊出早餐菜色。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕多次在各大民調蟬聯冠軍，超高支持度被譽為「藍營一姐」。盧今日（1）曝光自己的早餐，竟是川燙的青菜、蘿蔔，淋上橄欖油搭配清爽醬料。超養生的菜色吸引約5000網友按讚，眾人除驚呼盧菜色的清簡，更意外發現她竟染了一頭紫色的頭髮，紛紛大讚超美。

盧秀燕今日在臉書發文，刊出兩張自己在車上準備用餐的照片。盧表示，她前幾天到大安農會參加歡慶100週年活動，在活動中買的新鮮青菜，就成了她今天的早餐。

盧秀燕坦言，因為工作忙碌，簡單快速準備就是她的秘訣。川燙一下青菜，保留最原始的美味，淋上一點橄欖油，拌點醬在上面，裝入保鮮盒，在趕行程的車上吃早餐就是她的日常。也因為沒有什麼時間準備過多配料，她喜歡買一些現成的醬料，例如今天拌的梅干菜醬或是紫蘇醬等，增添點風味，快速完成也簡單美味。

此文獲得約5000人按讚、近200則留言，迴響熱烈。網友表示：「市長的早餐也未免太養生了吧！」「加個水煮蛋更營養啊！媽媽市長辛苦了，千萬別餓著了」、「市長辛苦了，想不到您早餐吃那麼少，可見工作有多忙」、「真的是苦民所苦的好市長」；也有網友聚焦盧紫色的頭髮上，表示：「哇！頭髮是紫色的耶！」「頭髮好美喔！」「市長除了兢兢業業的工作，更有著年輕的心靈，從髮色就可見您的創意與巧思」。