繼行政院政委鄧振中在墨西哥確診，國發會主委龔明鑫也確診。國發會表示，原訂今30日由美國轉往日本出訪的「日本台灣新創高峰會」等行程，將改由國發會副主委高仙桂率團前往。

國發會1日表示，龔明鑫在順利完成選擇美國（Select USA） 5G團任務後，於搭機前往日本前，經篩檢確診為新冠肺炎陽性，遂依據當地防疫規定進行隔離，目前身體恢復狀況良好。

據悉，龔明鑫幾日前就確診，同團也不只一人確診。為了讓日本台灣新創高峰會等訪日行程順利，最後決定由高仙桂率團前往。

按照規畫，龔明鑫原預計7月初將率領逾30家新創企業參與的百人代表團，出席在7月5日、6日東京舉辦的「日本台灣新創高峰會」，這也是台日史上最大規模的新創活動，將媒合商機，尋找上市及募資機會。

至於參團名單，除了新創之星中亞洲最大深度旅遊電商平台KKday、亞洲領先人本AI公司iKala等確定出席之外，另有做資安的奧義智慧，數位醫療的慧康科技，智慧節能的聯齊科技，與線上學習平台的Hahow好學校等，列入參團名單。