新北市議會民進黨團今舉行「防疫政策未落實，長照機構淪破口」記者會，質疑新北稱專責病房足，卻有名住在三峽某長照機構的92歲奶奶確診送醫後，在亞東醫院急診病房等了29小時，且長照機構不清楚長者綠色通道醫院是土城醫院，認為衛生局與社會局督導失職，奶奶最後往生，家屬今日出面控訴，要求真相。

今記者會由總召集人陳啟能議員、副總召集人李倩萍議員、書記長廖宜琨議員主持，陳啟能提到，5月11日市長侯友宜表示，市轄17家急救責任醫院都已開設防疫急門診，確保急診醫療量能，同時提供80歲以上長者及18歲以下未成年者的「綠色通道」，加速解決新冠肺炎快篩陽性且有症狀的長者及幼童就醫需求。

陳啟能說，奶奶送醫當天，新北市防疫記者會稱說各大醫院開出來2239專責病床，還有600多床空床約29％，然實際上92歲奶奶一開始先被恩主公醫院拒收，最後奶奶在亞東醫院急診室等了一天半，才等到病床。

李倩萍提到，住宿型長照機構疫情期間除工作人員外連家屬都沒辦法進入，內部是否有分倉分流除業者自律及主管機關外就沒有人可以得知，機構針對地方的防疫政策根本一知半解，甚至連年邁確診者若有嚴重症狀應該往綠色通道送都不知道，試問家屬該如何安心的將家人託付給機構。

奶奶兒子陳先生說，機構20日全院快篩，23號告知他們媽媽沒事，不料24日接到通知就說母親病危，本以為是母親腎病造成，沒想到是確診，母親行動不便根本不可能外出，機構說全院只有母親確診，感染源從何而來，機構是否有隱瞞全院其他人的確診情況，他希望能夠知道真相。

廖宜琨指出，黨團要求市府掌握實際醫院空床數，並規畫好確診長者送醫的SOP，不要再讓這樣的憾事再發生，讓中重症確診者能夠馬上進到專責病房，受到完善的醫療照護，地方主管機關對於分倉分流的動線及空間更應該要深入檢視，不要讓健康的長輩住進去，卻無法健康的出來。

新北市社會局表示，5月24日晚間，該機構照服員發現90歲阿嬤體溫偏低、血糖過高和意識改變，「隨即快篩採檢爲陽性並緊急送醫救治」，社會局老人福利科在接獲通報後，要求機構立即全員快篩，加強環境清消，保持內部通風，並分艙分流照顧。該機構工作人員和住民經全員快篩後，均顯示為陰性。

新北市衛生局表示，經檢視送醫過程，機構進行快篩陽後，立即聯絡三家專責醫院，除第一家專責加護病房滿床，另兩家醫院皆可立即收治，並無醫院拒收情形，送抵醫院後在家屬簽立DNR（不施行心肺復甦術），採取支持性治療，並立即給予抗病毒藥物治。