國內疫情降溫，台北市公共運輸處為衝公車運量，宣布7月起將延續過往政策，推出搭公車集好運抽獎活動，每周抽出飛利浦萬用鍋、switch主機及饗饗餐飲，常客還有望Dyson吸塵器，甚至獲得全勤獎抱走所有好禮；另外，公運處也於暑期推出藍色水路「大稻埕夜航遊河」，只要搭乘就能取的造型徽章，送完為止。

公運處科長郭建辰指出，今年中因疫情升溫，5月時公車運量驟降66.45萬人次，較3月下降45％，更比去年同期再下滑3萬人，和疫情前的111萬相距甚遠，雖然今年6月疫情有降溫趨勢，運量也略為回升至76.8萬人次，為持續衝高搭乘人數，因此延續過往抽獎活動，吸引乘客回流。

本次活動自7月1日至10月31日、共18周，民眾只要於活動網頁輸入真實姓名、聯絡電話及悠遊卡卡號等基本資料，再用綁定活動的悠遊卡上下車刷卡成功，即可獲得抽獎機會，學生、敬老或愛心票卡將有雙倍抽獎優惠，搭乘公車越多次，將有更多抽獎機會；每月上下車刷卡達40次以上者，會加碼抽出特獎，每月均達40次以上將有機會獲得全勤獎。

郭建辰說，活動採周周抽方式辦理，頭獎是飛利浦智慧萬用鍋、貳獎switch主機、參獎 饗饗假日晚餐券2張，肆、伍獎則是悠遊卡儲值金1000元、500元；特獎是每月一組Dyson V15 DetectTM 無線吸塵器，活動最後一周還會抽出1名幸運中獎者，將獲得以上所有獎項各一個。

另外，暑期將至，公運處也推出藍色水路「大稻埕夜航遊河」，每周一、三、五、六及日夜間6點30分及8點開航，公運處科長洪敏瑜說，因船舶載客人數有限，建議於搭乘前提早網路預約報名或事前洽營運業者確認，歡迎民眾多加搭乘，體驗藍色水路風情。

洪敏瑜說，民眾於暑期間搭乘北市藍色水路，公運處有準備數百份「藍色水路微旅行」造型徽章，送給前來搭船民眾，送完截止；考量暑期出遊人數眾多，各業者亦提供非固定航班(如包船)或其他加值服務，觀迎民眾多加利用。相關資訊可上網搜尋「臺北市藍色水路微旅行」。