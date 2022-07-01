惠特(6706)受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，法人預估2022年營運動能向上。雖受到大陸疫情影響，防疫封控措施影響今年第二季營收、毛利率表現；但隨著疫情趨緩且將逐步解封，預估後續出貨動能有望回升，不過因為通膨等因素，現階段終端應用需求不振拖累市場評價空間，法人投資建議由買進調降至中立，目標價也從160元下修至130元。

雖然外資、自營商已回頭買超，但受到大盤低迷破底，惠特周五收跌5.98%報118元，收在當日最低點，也創下兩年來新低點。

惠特受到大陸COVID-19疫情影響，防疫封控措施使得客戶拉貨意願較為保守，法人預估，點測機及分選機營收小幅下降。而代工業務表現平穩、雷射加工與化合物半導體測試設備出貨增長。法人預估，惠特今年第二季營收14.98億元，季減17.54%。從營收規模及產品組合來看，毛利率將較今年第一季下滑，但加計匯兌因素後，預估毛利率與今年第一季約略相當；營業利益季減29.87%。若業外較無匯兌利益挹注且稅率上升，預估稅後純益3.29億元，季減36.40%，EPS達3.29元。

雖大陸COVID-19防疫封控措施導致今年第二季部分客戶拉貨動能放緩。但Mini LED長期需求趨勢不變，待疫情和緩後可望順利出貨，目前上海也宣布將在6月1日解封；且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲。產能利用率提升及新產品加入皆有助於毛利率表現；但受產品組合影響，預估今年度毛利率下降至37.18%，考量業外收入上升、稅率影響有限，預估稅後純益12.47億元，年增24.77%，EPS為16.97元。