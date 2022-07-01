「S2O Taiwan潑水音樂祭」今年8月27日、28日重磅回歸，重金邀請多位國際級大咖音樂人來台。主辦單位Spunite斯邦奈1日宣布以洗腦饒舌金曲〈Gucci Gang〉走紅全球的美國饒舌鬼才Lil Pump（利爾龐普）確定來台，在主打嘻哈的副舞台「MoneyBunny」擔任壓軸演出，上次因疫情無法順利來台的他，這次特地向台灣粉絲喊話：「絕對帶來意想不到的驚喜演出！」

連續2年在台吸引萬人朝聖的S2O Taiwan潑水音樂祭，提供多種音樂曲風及特色舞台，包括招牌主舞台S2O，主打嘻哈的副舞台MoneyBunny人氣也毫不遜色，今年重金禮聘邀請多位國際知名饒舌歌手來台輪番上陣演出，由美國饒舌天才Lil Pump擔任壓軸演出，更特別專屬打造獨家海怪舞台，讓樂迷有個難忘的嘻哈體驗。

Lil Pump在2016年以年僅17歲之姿，憑藉一首〈Gucci Gang〉瞬間爆紅，至今在YouTube點擊率高達11億點擊率，更登上告示牌第3名。後來他又推出火個人紅代表作〈ESSKEETIT〉，與饒舌巨星「肯爺」肯伊威斯特合作洗腦神曲〈I Love It〉成為當紅迷因，還有與遭到槍殺身亡的已故饒舌歌手XXXTentacion生前合作的〈Arms Around You〉亦是人氣歌曲。

原本2020年宣布來台表演的Lil Pump，因美國疫情攀升關係，忍痛取消台灣表演活動，當時他知道台灣有大批歌迷在等著他的到來，帥氣放話：「就算穿著防護衣都想來！」他一直沒忘記台灣，對於今年8月因S2O Taiwan再次有機會來台非常興奮，更承諾一定會帶給台灣粉絲更多意想不到的驚喜演出。