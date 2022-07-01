去年於台北國際建築建材暨產品展中，裕隆集團裕電能源旗下「YES!來電」品牌與「華貿電機」共同推出「智慧型匯流排充電系統」，1日於松山文創園區的臺北文創大樓B4停車場亮相，成為全台第一處「智慧型匯流排電動車充電系統」實際示範點，未來除了商場、百貨公司、商辦大樓及其他公共停車場適用，住宅更可搭配台電專設一戶電錶及離尖峰電價相關政策，除了降低充電樁建置難度，更加提升整體環境電動車使用友善度。

裕電能源介紹，「智慧型匯流排電動車充電系統」主要為解決各處停車場單一場域大規模建置充電樁需求，整套裝置結合高導電率礦石匯流排（Busway）、 PLC（Power LineCommunication）電力線網路橋接器及智慧型分電箱PIU（Plug-in Unit），其中「高導電率礦石匯流排」以幹線形式設計，有效改善壓降問題以及傳統纜線複雜美觀性，並具有可擴充性特點，除了支援熱插拔，案場目前可容納400安培電流，低壓供電最大可擴充至800安培，更加方便未來新增充電樁或位置改裝，降低安裝成本與時間，且能以模塊式拆卸替換，快速排除緊急故障狀況。此外，訊號傳輸也可透過匯流排連接遠端或現場充電管理系統，進行電力監控或充電狀況監測。

為全面應用各種室內外場域，匯流排系統具備IP68/IP69最高等級防水防塵、耐腐蝕、抗UV、防鹽害、防蟲害、防火、耐燃、自熄及抗延燒等安全保護規格，讓場域主與車主皆能享安心充電。

裕電能源與華貿電機攜手松菸臺北文創公司打造YES!來電充電站，設置有二座DC直流快充及三座AC交流充電，成為全台首座應用「智慧型匯流排電動車充電系統」建置的充電站，可做為日後大規模場域建置充電樁參考示範點。

為慶祝YES!來電松菸臺北文創大樓充電站啟用，裕電能源特別加碼延長YES!來電品牌周年慶活動填問卷送100元充電金活動至7月10日。