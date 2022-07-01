庹宗康、吳映潔（鬼鬼）日前上談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

庹宗康、鬼鬼上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

庹宗康、吳映潔（鬼鬼）日前上炎亞綸主持公視談話節目《36題愛上你》，3人參與實境節目《來吧！營業中》，鬼鬼透露下節目後常很真誠地跟炎亞綸講電話討論，「都是講到會哽咽的那種。」也爆說：「我覺得這是比較肉麻的部分，我發現原來我是很愛他，他也很愛我。」展現跟炎亞綸於公於私的好交情。

《營業中》擔任「店長」的庹宗康常要掌控全局、調和員工感情，他忍不住狐疑問：「這個節目帶給你們這麼大的壓力？」鬼鬼認真回：「對我們來講真的很重要，我們很想要把它做到很好。」還冷不防反問庹宗康說：「你也是吧？」

炎亞綸提到「你進一間餐廳但它同時又在錄節目，假使我們全部都沒有情緒，順順錄完，這好像也蠻怪」，也想告訴觀眾「如同節目名稱，『營業』其實沒這麼容易」。唐綺陽笑說：「難怪會找你們，因為如果一個餐廳全都是Sandy這種平和個性，就會安全下莊。」炎亞綸邊大笑自招，還對著庹宗康、鬼鬼說：「製作單位就是找這些看起來脾氣都不好的人。」

先前17歲就認識的好友明金城離世，庹宗康第一時間趕到，並協助處理明金城後事，連《營業中》製作團隊也不太敢打攪他；但他回對方說：「我是把工作跟私生活分得很開的人。」

庹宗康提到母親、父親過世時，他都在錄影，「而且出殯完我還要回去錄影。」令Sandy聽了忍不住說：「就是舞台上的人生。」唐綺陽問庹宗康當時心情如何？他坦言「蠻痛苦的」，但必須切換情緒開關，「我進棚以後，只要一開場，又會忘記它。」

庹宗康近年來揮別過去「夜店王子」形象，還積極運動，他說：「自己沒照顧好，你所有想要做的事情都是零。」也說想要一個健康的身體，最起碼將來不要孩子們來照顧他太多。

庹宗康擁抱家庭的形象表露無遺，炎亞綸提到《營業中》錄影時，庹宗康三不五時就打給兒子，還補充說：「康哥他回家再累，也一定會跟老婆聊天。」鬼鬼的真性情，加上庹宗康顧家愛子的形象，最後兩人獲《36題》現場觀眾打出100分滿分。內容將於周日（3日）晚9時在公視首播。