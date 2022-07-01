2022年地方公職人員選舉（俗稱九合一選舉），訂於今年11月26日（周六）舉行投票，屆時將選出包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長等9類地方公職人員。以下為《中時新聞網》特別整理出相關重點，供讀者快速掌握，九合一選舉有哪些關鍵內容：

Q1、九合一選舉包括哪些選舉？

A：直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長。

Q2，九合一選舉何時舉行？

A：2022年11月26日（星期六）投票。

Q3，哪些縣市長尋求連任?

A：

綠：嘉義縣（翁章梁）、台南市（黃偉哲）、高雄市（陳其邁）

藍：宜蘭縣（林姿妙）、嘉義市（黃敏惠）、新竹縣（楊文科）、彰化縣（王惠美）、雲林縣（張麗善）、金門縣（楊鎮浯）、澎湖縣（賴峰偉）、花蓮縣（徐榛蔚）、台東縣（饒慶鈴）

(註：截至7/1，新北市長侯友宜、 台中市長盧秀燕，尚未正式宣布是否競選連任。)

Q4，哪些縣市長任期屆滿一定會換人？

A：

白：台北市（現任柯文哲）

綠：桃園市（現任鄭文燦）、基隆市（現任林右昌）、新竹市（現任林智堅）、屏東縣（現任潘孟安）

藍：苗栗縣（現任徐耀昌）、南投縣（現任林明溱）、連江縣（現任劉增應）

Q5，上屆九合一大選，縣市長重要結果？

A：22縣市中，國民黨拿下15縣市、民進黨6縣市，其中有7名女性擔任縣市長。（註：高雄市原由藍營拿下，後來因罷免案，由綠營執政。）