為鼓勵學生利用暑假閱讀好書，新北市立圖書館攜手各地分館推出暑假創意閱讀活動，三重分館邀學子挑戰登百「閱」拿獎金；深坑分館只要借書，便可享有到老街美食消費折價的好康優惠；淡水分館則邀請大小朋友到圖書館看戲劇，只要借書便可免費觀賞兒童劇，邀同學暑假來借好書、讀好書。

為幫助學生暑假持續閱讀和學習，圖書館特別結合在地宮廟、老街商圈、以及社會福利公益基金會，推出各式創意閱讀活動，吸引學子暑假閱讀。

三重分館與財團法人見賢思琪社會福利公益基金會、三重區先嗇宮合作，發起暑假閱讀百本書的挑戰任務，7月1日起至8月24日止，只要於三重、蘆洲區各圖書分館累積借閱100本書籍，即可獲得200元閱讀禮券的獎勵；參加閱讀心得比賽有機會獲得1000元至4000元獎學金，號召學子暑假一起來閱讀書寫，挑戰登百「閱」拿獎金。

深坑分館結合老街商圈，推出借書享在地美食消費優惠「豆腐閱讀節」活動，暑假到深坑看書、逛老街、吃在地美食，7月1日起至7月31日止，只要到深坑分館借滿5本書，便可獲得「閱讀沁涼抵用券」一張，可享有到老街美食消費的折價好康。

為讓小朋友有多元的閱讀面向，淡水分館特別為小朋友規畫了暑假兒童劇場，7月9日台北木偶劇團帶來改編自台灣兒童繪本，結合布袋戲與光影戲的「樹上的朋友」；8月14日皮皮兒童表演藝術團「病毒大作戰」，將告訴小朋友做好防疫措施來對抗病毒，即日要到淡水分館借書便可免費索票。

新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀素養是108課綱的重要能力，利用暑假培養閱讀習慣，對開學後的學習有相當大的助益，尤其疫情仍未止歇，親子共讀更是穩定孩子情緒、安定人心最有效的方法。