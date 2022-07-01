北市力推雙語教育，卻被國民黨台北市長參選人蔣萬安批「只是雙語教學」，認為方法沒用對，台北市副市長蔡炳坤回應，台北市在雙語環境是整體規畫，可望提早在2026年達成國中小全部實施雙語教育的目標。

蔡炳坤1日到五常國小視察疫苗施打情況時表示，台北市雙語環境是整體的規畫，包括觀光旅遊、投資貿易、工作定居、就學遊學、交流賽事，還有無障礙網路服務，總共分為六大項，這樣做是為了營造2030雙語國家。

蔡炳坤說明，六大項裡最落實的是教育，國中小到8月1日會有三分之一的學校進行雙語教學，教學指標是課程裡面有三分之一用英語教學，也開始編教材跟培育師資，也有全國首創的師資認證，可提早在2026年達成國中小全部實施雙語教育，比目標2030年提早四年。

蔡炳坤強調，「跨出這一步不容易」，台灣要成為一個雙語國家，要讓孩子從小培養起，才能改變社會，這幾年來的努力也獲家長認同，在國中小裡被定義為雙語教育的學校，很快就會額滿，北市府會繼續努力，打造雙語教育、雙語城市、雙語國家，有步驟的往前走。