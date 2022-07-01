近期半導體市場雜音不斷，台積電終場重挫4.73%，下跌22.5元收在453.5元，再創1年半新低價，買在高點的股民損失慘重。知名網紅Joeman〈人稱九妹〉過去自爆從640元價位開始買進台積電股票，卻套在山頂上，當時帳面上幾乎賠掉1台藍寶堅尼小牛，而他在5月多時求助算命老師，稱自己買了很多台積電被套牢是否要賣掉，其中一名算命師說：「你趕快賣掉，如果再放下去會賠更多！」如今看來算命師說的話一語成讖。

Joeman先前推出算命對決影片，從平價500元到奢華6000元都有，他選了3家算命館，並詢問其中第2家要不要賣台積電，沒想到抽出沒這麼好的籤，算命師直接跟他說：「請你趕快賣掉，看到沒？危機四伏，如果再放下去會賠更多。」讓他尷尬苦笑；後來Joeman換了間奢華算命館，同樣詢問老師該不該賣掉台積電股票，沒料到該名老師透露「我今天才買」，更表示要「相信護國神山的威力」

臉書粉專「定錨產業筆記」則發文指出，事實證明，「Joe是要對決」算命篇，第2家算命館的老師最神準。

Joeman當時表示拍攝當天台積電收盤價是521元，截至5月11日帳面已經賠了20％左右，雖然有算命老師建議趕快脫手，但他內心掙扎不已，已經賠了索性就先放著。

台積電今（1）日最終以453.5元作收，下跌22.5元或4.72%，市值一舉跌破12兆元關卡，滑落到11.75兆元。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。