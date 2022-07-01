美國總統拜登出席北約峰會時，被問及高油價議題，記者詢問美國及全球的駕駛人應該期望面對多久的高油價？拜登則回答「要多久就多久」（As long as it takes）但他也補充表示，現今全球能源與食品價格高漲，都是俄羅斯入侵的結果，並重複三遍「俄羅斯」加重語氣，此番言論也引起共和黨與美國民眾的抨擊，認為拜登對高油價毫無策略。

紐約郵報、Business Insider報導，紐約時報記者Jim Tankersley詢問拜登，俄烏戰爭已經推升油價，有分析師認為可能漲到每桶200美元，美國與全球駕駛人應該要為俄烏戰爭，支付這種漲價多久時間才足夠？對此，拜登回答，「要多久就多久，事實上，俄羅斯無法擊敗烏克蘭，對全世界來說，這是一個關鍵的立場。」

隨後，拜登的說法馬上引發爭議，不僅共和黨人士批評，紐約郵報也以「拜登說，為了烏克蘭的勝利，高油價持續的時間，需要多久就多久。」做為新聞標題。

共和黨眾議員Lee Zeldin在個人推特上表示，「拜登總統真的覺得美國人會傻到相信這種言論，這是不切實際的，我們應該提高國內能源生產，並讓美國能源獨立。」

密西根州共和黨眾議員Lisa McClain也說，「拜登剛剛承認，他不知道油價會在創紀錄的高點持續多久，這裡有一個解決方法，那就是釋放美國能源。」

事實上，拜登在記者會上多次將高油價、通膨與糧食危機問題歸咎於俄羅斯，他說：「這主要是俄羅斯入侵（烏克蘭）的結果。」甚至在提到油價上漲問題時，重複三遍「俄羅斯」加重語氣。