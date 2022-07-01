投資人擔心全球最大經濟體美國的經濟放緩，隔夜華爾街股市表現疲弱，受此拖累，周五日經指數連跌第三個交易日，並跌至近兩周低點。

周五日經225指數收跌1.73%，為25,935.62點，創下6月20日以來新低，儘管盤初曾一度上漲0.5%。本周日經指數收跌2.1%。

東證一部指數跌1.38%，收在1,845.04點，周線跌1.1%。

IwaiCosmo Securities投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，投資人對美國經濟前景感到擔憂。

隔夜美股主要指數全面收黑，標普500指數跌0.88%，收在3,785.38點，上半年收跌20.56%，創下1970年以來同期最大跌幅，對俄烏戰爭、通膨飆升、利率升高和美國經濟可能衰退的擔憂，給美股帶來沈重的壓力。

今天日本權重股表現疲弱，Uniqlo母公司迅銷收跌4%，給日經指數帶來最大的拖累。晶片製造設備大廠東京威力科創跌3.7%。

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）稍早前發布的本季營收獲利預測遠不及市場預期，投資人擔心在經歷近兩年來的強勁需求後，晶片產業的景氣正由盛轉衰。

三菱公司（Mitsubishi Corp）下跌5.38%，其同業三井物產（Mitsui & Co）跌5.51%。俄羅斯將成立一家新公司負責該國遠東地區庫頁島（Sakhalin）2號油氣項目。這家新公司將接管庫頁島能源投資公司（Sakhalin Energy Investment Co），而三菱與三井物產這兩家日本貿易公司以及殼牌共持有該公司略低於五成股份。

Arisawa表示，有關庫頁島油氣項目的消息亦削弱了投資信心。

日本近來新冠確診數回升，旅遊股走弱，航空股和鐵道股分別下跌3.05%和1.03%。地產股跌0.82%。

百貨股相對強勁，高島屋和J.Front Retailing上季由虧轉盈，股價分別大漲8.8%和1.12%。