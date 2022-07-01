黃集仁院長（右）接任台北長庚醫院院長（中為程文俊主委，左為謝燦堂名譽院長）。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

長庚醫院今宣布，林口長庚、台北長庚醫院院長因2屆屆滿，今日正式交棒給新任院長。其中，林口長庚醫院由執行副院長陳建宗接棒，而台北長庚醫院則由副院長黃集仁接手。

長庚醫院院長交接典禮，今日上午在林口長庚醫院會議廳舉行，由陳建宗院長及黃集仁院長分別接下重任。交接典禮邀請到衛福部石崇良常務次長、健保署李伯璋署長、桃園市高安邦副市長與地方醫療院所院長的見證下，順利完成交接。

林口長庚醫院院長原本由長庚決策委員會主委程文俊兼任，因已完成階段性任務，未來將專職主委職。程文俊感謝董事長王瑞慧與董事會的信任與支持，以及所有同仁的配合，這些年來，重新整合了長庚的文化，包括先進的醫療，與公益的志業。未來站在主委的高度，希望帶領長庚全面往下扎根，落實各領域人才培育與環境塑造，往上全面國際化，與國內合作、國外競爭，讓長庚每一個領域都有國際競爭力，讓台灣醫療榮耀國際。

接下林口長庚醫院新院長一職的陳建宗，曾任基隆長庚院長，2020年7月擔任林口長庚執行副院長。專長為整形外科，是羅慧夫前院長的門生，其內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術超過1700病例，電腦導航輔助顱顏重建手術超過200病例，同時具有創傷眼窩、顏面鼻部整容重建的國際醫療經驗；撰寫超過120篇優秀論文及書籍章節，同時也活躍於國內外整型醫學會活動，是醫療專業能力與醫院管理實務兼備的優秀人才。

陳建宗表示，他很榮幸能站在巨人肩膀上看得更遠並大步向前邁進。未來幾年林口長庚將繼續努力研發新的醫療技術，導入更多精準醫療與人工智慧來提升服務品質。同時發展更多元化的醫學教育訓練，培養年輕學子成為日後醫界的中堅份子。他期許林口長庚不僅要在醫療服務層面和研究領域方面，在國內成為各項指標的領頭羊，更要與世界一流的醫療機構並駕齊驅。他以「共好」的觀念和所有同仁攜手互勉，達成「承先啟後，繼往開來，立足台灣，放眼世界」的目標。

至於台北長庚醫院新院長，則由副院長黃集仁接棒，黃集仁專長為急診醫學、重症照護、災難醫學、健康管理與促進，現為台灣急診醫學會理事長，致力推動國內急診檢傷分類5級制，積極改善急診問題，提升急診醫療品質，將台灣急診管理制度推向世界領先國家之列，並且在國際期刊上發表台灣的成功經驗。

黃集仁表示，台北長庚是長庚體系的創院院區，可說是長庚體系的“起家厝”，擁有46年的歷史與光榮傳統，以及優良的醫療技術與服務。今天對這個歷史傳承時刻內心充滿感恩及自覺責任重大，必會全力以赴，開拓新局。他說，「拯救生命，減少失能」是他從事急重症醫療行業30多年來最重要的使命，也是醫療工作者的天職，在從事管理工作的學習歷程中，他體驗到一切的服務、管理、教學、研究，都應以病人為中心作依歸，這是他最珍貴的經驗，而這也就是真正的「長庚精神」。

在長庚醫院這波院長級異動名單中，院方為表彰卸任院長對負責院區臨床服務、教學、研究及行政等方面的貢獻，敦聘謝燦堂院長為台北長庚名譽院長。此外，並提升林口長庚骨科部詹益聖教授為基隆長庚醫院副院長，原基隆長庚吳俊德副院長調任林口長庚醫院副院長，以強化院區各項發展並襄助院長推動院務。

目前長庚醫療體系在全台共有4大院區，包括林口、高雄、基隆和嘉義院區，合計9家醫院，現任院長分別是：林口長庚陳建宗院長、高雄長庚王植熙院長、基隆長庚賴旗俊院長、台北長庚黃集仁院長、土城醫院黃璟隆院長、桃園長庚楊政達院長、雲林長庚黃東榮院長、嘉義長庚楊仁宗院長、鳳山醫院李建德院長。