勞動部1日公布最新無薪假統計，目前有3,027家，實施人數2萬2,179人正在實施無薪假，家數增加115家，人數增加1,340人。勞動部表示，這次新增的人數中，有7成集中在住宿及餐飲業，仍然是受到COVID-19疫情影響，但隨著國旅振興方案將在7月中上路，預計可以帶來提振。

勞動部7月1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計3,027家，實施人數2萬2,179人，與前一周6月24日公布實施家數計2,912家，實施人數2萬839人相比，短短一周增加115家，人數增加1,340人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這次新增的部分有7成集中在住宿及餐飲業，有900多人，其中兩家規模較大：一家為南部同時有餐飲與住宿服務的飯店，這一期實施規模約90家、另一家則是自助餐的餐飲業者，先前曾經針對南部的連鎖店通報無薪假，這一期又針對北部連鎖店再通報約100多人。

黃維琛解釋，住宿及餐飲業中，只要需要長時間內用的，像是限時吃到飽餐廳，這些還是受到疫情影響較大，如果餐飲業可以短時用餐、轉型外帶，較不容易受到這次疫情影響，但隨著時序進入暑假、交通部近期公布國旅振興方案，國人出遊的情況有機會再7月中旬獲得好轉。