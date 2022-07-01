台中市多數藍營參選人都是選擇和市長盧秀燕合照當做看板。（劉士州提供）

今天邁入7月的第一天，時序進入下半年，漸漸也開始嗅到年底選戰的煙硝味了！以台中為例，不少藍議員參選人都已悄悄掛起和市長盧秀燕的合照看板，媽媽市長盧秀燕「母雞帶小雞」打團體戰的態勢逐漸形成，希望彼此拉抬選情，挑戰市長、市議員雙贏局面。

國民黨趕在2022年「上半年」的最後一天，公布台中市議員的提名名單，對照民進黨在5月中就完成台中議員佈局，藍綠兩大黨分別提名34人與32人，正式敲響台中市五合一選戰的號角。

近日來，台中街頭的選舉氛圍也逐漸擴散，觀察綠營議員參選人看板目前呈現大約呈現三種形式：有的是單獨參選人的看板，有的則是與蔡其昌合照的看板，還有參選人是與其他綠大咖合照看板；反觀籃營則顯得一致性相對較高，大多數參選人都是選擇和市長盧秀燕合照當做看板，這似乎也成為議員參選人的重要競選策略之一。

國民黨台中市黨部昨日公布這次台中市議員選舉提名名單，在應選65席中，國民黨提名34名參選，其中現任議員有25人，首次參選新人有6人；民進黨部分則是提名32名，其中現任有22人，前議員再披戰袍2人，新人則有5人。

在市長部分，現任台中市長盧秀燕雖尚未獲國民黨正式提名，但早已經被藍營視為最強母雞，無論是現任議員或新人，都紛紛掛上與盧的合照看板，甚至還有北區里長相約組團來約盧秀燕拍合照，未來在街頭上也可能看到「里長伯」與盧秀燕市長合照看板。

「毫無懸念！他所有的支持者也都支持盧秀燕市長連任」國民黨現任市議員劉士州說，他和市長合照看板從4月前後就陸陸續續掛起來了，就是要向市民朋友傳達，盧秀燕是有前瞻性的市長，他則是要持續做好市政監督；從基層里長轉戰市議員的藍營選將鄭伯其也說，他與盧秀燕市長的合照看板，就是主打「挺燕顧台中」。