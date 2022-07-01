(16:01更新最終賽況)台灣「羽球一姐」戴資穎今天在馬來西亞公開賽女單8強對決「印度一姐」辛度（PUSARLA V. Sindhu），兩人首局來回拍數不多，小戴進攻威脅性與穩定性均稍遜一籌，力戰14分鐘以13比21讓出首局。所幸小戴找回節奏，反以21比15、21比13逆轉勝出，挺進4強，距離大馬公開賽4連霸與重登世界球后只差兩勝。

戴資穎、辛度是去年東京奧運羽球女單銀牌、銅牌，場上是競爭對手，場下兩人感情也不錯，小戴去年東奧「銀」恨時，辛度送上溫暖擁抱安慰小戴，並大讚小戴表現很棒。過去對戰小戴擁有15勝5敗絕對優勢，且近期交手5連勝，辛度上次擊敗小戴已是2019年世錦賽。

小戴開局曾以4比1領先，但辛度隨即以一波5比0攻勢逆轉，7平後更被對手連拿7分，陷入大幅落後。小戴追成11比16時，一記後場高球被判定為界內，但辛度提出挑戰並成功翻盤，首局由印度一姐拔得頭籌。

次局小戴找回狀態，打出10比1開局，最多領先辛度11分，雖然後段一度出現亂流，包括連兩記角度相近的殺球出界，連丟7分，僅以17比15領先。所幸小戴及時穩住，長短調動後以殺球得分止血，最後以網前手腕大角度反勾得分，以6比0攻勢收下第2局。

決勝局先回到首局施展不開的半邊球場，戴資穎卻打出5比1開局，隨後辛度奮力反撲，但小戴一次跪地救球，最終在僵持後拿下關鍵分，仍穩住領先，以11比9進入技術暫停。換邊後小戴穩扎穩打，在16比13領先時，小戴一次挑戰成功更是士氣大振，還在賽末點秀了一手背後救球成功，以5比0的封關攻勢殺入女單4強。