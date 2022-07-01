開陽投控（6839）旗下轉投資公司開元佳能，和儲能大廠Fluence於1日正式結盟，攜手開發更多大型儲能專案，展開全新布局。

開陽投控董事長蔡宗融表示，開陽投控以太陽光電為基礎，並積極發展儲能系統，以達成非核家園目標，台南1MW示範案場已完成併網，設備符合UL9540安規，是全台少數的儲能系統規格，且目前規劃中儲能案量達數百MW，相信藉由Fluence領先全球的儲能產品與技術，可以讓開元佳能在儲能市場持續佔有一席之地。

蔡宗融同時宣布，日昇電花蓮安南光100MW等級案場，將由鴻元工程負責土地和饋線，利佳興業負責儲能系統，開陽投控負責EPC工程，期望在強強聯手下，順利於2023年中完成建置。

此外，花蓮安南光100MW等級案場將採用Fluence最新的Cube系列儲能設備，這是Fluence在台灣的第一個100MW等級調頻輔助案場，展現Fluence深根台灣的決心。

開陽投控去年興櫃掛牌，以太陽光電EPC為營收主力，公司規劃於今年8月辦理現金增資。蔡宗融說明，本次現增目的為充實營運資金，擴大太陽光電和儲能系統EPC能量，公司目前接案穩定成長，今年EPC工程完工量可望突破100MW，創歷史新高。