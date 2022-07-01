電動車時代來臨，進口豪華品牌除了搶爭引進最新車款，同時在充電服務領域加強佈局。中興電工iCharging與BMW總代理汎德聯手打造車主充電生活圈，同時為BMW台灣市場開發《BMW充電》APP，車主可直接用此APP啟動BMW i高速充電站以及中興電工iCharging全台充電服務站點。

中興電工iCharging表示，受惠於擁有可靠的電力管理、創電能力以及停車場龍頭嘟嘟房三大優勢，取得與汎德緊密合作，共同建置車主專屬的14座350kW的「BMW i高速充電站」，更為BMW台灣市場全新開發《BMW充電》APP，車主可直接使用此APP來啟動BMW i高速充電站以及中興電工iCharging全台充電服務站點。

中興電工iCharging近期已成為第三方充電服務全台DC直流快充站點最多的品牌，同時擁有由北至南高速公路超充站經營權的優勢，可提供完整的充電網路。《BMW充電》APP不僅能查詢全台充電站點（包含BMW i高速充電站與中興電工iCharging充電站），更能隨時確認充電狀態與充電紀錄，並提供線上信用卡支付等智慧化功能，讓BMW電動車車主即刻享受領先的便利充電生活圈。

目前中興電工iCharging已完成7大DC直流快充站，包含僑安站、市民大道（中山林森站）、市民大道（林森金山站）、偶戲博物館、遠東世界中心（永固汐止PC站）、昆明站停車場以及南港展覽館2館的CCS1規格充電槍，滿足了「停車即充電」的一站式體驗。並計畫未來3年在全台完成200座快充站的建置，構成緊密的充電網路。