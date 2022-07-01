前台北市長郝龍斌批評，台北市長柯文哲當初把大巨蛋打成弊案，但柯執政8年，現在快變他的弊案。柯文哲1日出席活動反嗆，幫他善後，他還恩將仇報。

郝龍斌指出，柯文哲上任時把大巨蛋列為必查的五大弊案之首，把大巨蛋打成弊案，最後還給他清白，而現在大巨蛋快變成柯文哲的弊案，柯文哲質疑別人前最好先反省自己。

柯文哲今早回應「唉呦，哪裡有弊案啦！」，下午柯出席活動，再度被問及郝龍斌的說法，他無奈表示，「哎呦，幫他善後，他還恩將仇報」。