網紅王晨飄常穿著性感服裝騎乘重機，享受在路上奔馳的快感，傲人的魔鬼身材總讓人忍不住多看兩眼，因此有著「重機女王」的封號，目前instagram已超過15萬人追蹤，經常透過社群媒體與分享日常的她，日前曬出轉身一腳跨坐上重機的影片，只見短裙隨風飄揚險洩神秘領域，讓人充滿無限遐想。

王晨飄近來在instagram曬出一段影片，只見她穿著短版白色上衣搭配黑色皮革短裙，一個轉身直接跨坐上紅色重機，接著便對著鏡頭擺出一副酷樣，一氣呵成的俐落動作不僅讓她展現帥氣一面，也讓神秘領域一閃即逝，引發外界無限遐想，此外還做出踢腿動作，一雙雪白纖細美腿立刻成為焦點，她則是淡定寫下：「淺踢一下」。

這支影片不到一天就吸引上萬人朝聖，網友紛紛留言：「帥到我看了五次」、「伸張正義的帥氣重機俠女登場啦」、「太帥了，我做的話大概就是把車踢倒」、「這裝扮是FF7的蒂法嗎？感覺很到位」、「好一個行雲流水的動作」、「帥氣與美麗集於一身」、「這一踢我戀愛了！請負責」、「以後真人Tifa應該要找飄演才對」。

王晨飄過去被拍到穿著粉紅色迷你短裙騎乘重機，只見停車時一雙逆天修長美腿撐地，加上一覽無遺的渾圓美尻，讓男性網友看得血脈賁張，立刻在網路掀起熱議，此外，她也曾分享騎乘重機奔馳於大馬路上的影片，只見裙襬隨風飄起讓嫩大腿若隱若現，養眼畫面讓人捨不得將視線移開。