一名網友某天下班去超商買晚餐，準備離開的時候，發現剛剛替他結帳的男店員脫掉制服後，竟然拿出保時捷的鑰匙，開豪車揚長而去，超狂反差讓他大受衝擊，質疑現在年輕人都開保時捷上班嗎？引起網友熱議，不少人見怪不怪地說，超商臥虎藏龍，蠻多人來打工都是打發時間而已。

一名男網友昨在Dcard上發文說，下班去全家買晚餐，在門口看到一輛保時捷，但他沒有多想，就直接進去超商買東西，當時替他結帳的是一位年輕男店員，看起來白白淨淨、動作溫文儒雅，聲音還略帶點羞澀。

男網友表示，他在等待晚餐微波的時候，另一位年輕人走進超商，向男店員打招呼以後，迅速換上制服交接。而原PO拿著熱好的晚餐準備回家的時候，一陣疾風輕步從他身邊經過，抬頭發現是剛剛替他結帳的年輕男店員，本想跟對方打招呼聊一下超商門口的豪車，結果下秒就看到對方掏出保時捷的鑰匙「逼」一聲打開門，迅速坐進去揚長而去，讓他看了驚嚇到心碎一地。

男網友崩潰地說，請問是現在年輕人都開保時捷上班嗎？而且對方還是超商店員。不少網友看了笑回，「富二代體驗人生而已」、「有沒有可能超商是他家開的？同一條街上開了好幾家」、「我們去上班是為了生活，他去上班是為了體驗生活」。

另有一位家裡開超商的網友說，其實蠻多來超商打工的人只是做興趣的，曾有職員家裡經營上市上櫃的公司，名下有好幾棟房，但想自己開店，就跑來打工學習；也有外送員其實是工程師，趁著休假無聊想多賺錢，所以大家真的不要看不起任何一個職業的人。