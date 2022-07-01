40歲大陸女星范冰冰和李晨分手3年後，近來傳出新桃花出現，被一名凸肚男擁吻，網友起底該男來頭不小，過去是軍官，現在是銀行業副總裁。而范冰冰有新男友後，日前才大動作宣告在7天內瘦了6公斤，未料她近日曬出運動影片，片中真實體態現形，水桶腰加上微粗的雙腿，引來網友虧像是懷孕了。

范冰冰2015年和李晨高調認戀，原本兩人有意走入婚姻，未料發生陰陽合約事件中斷了范冰冰的演藝事業，2019年兩人忍痛宣告分手，范冰冰坦言因為不想再拖累對方才決定分開，李晨最近被爆現身成都夜店，身邊美女環繞，而范冰冰也被拍到有新的護花使者。

范冰冰曬運動片，粗腰肉肉腿現形。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

據《攝影劉大錘》報導，范冰冰日前被直擊和家人聚餐，吃完後她和一名並非家人的男子在街上摟摟抱抱，該男後來更主動出擊幫范媽媽提東西，頗有好女婿的架式，消息曝光後，范冰冰並沒否認，但發文強調沒有要靠富男友，「每個人終其一生能依靠的人其實只有自己，我深信這點，也畢生踐行！把幸福的希望放在任何人的身上你會一直被動，而我一直都寧可辛苦，也要把主動權握在自己手裡。」

范冰冰男友被起底疑似曾出現在她影片中。（圖／翻攝自微博）

知情網友指出，范冰冰的新男友身價不凡，當過18年職業軍官，現在是金融業副總裁，為人可靠，而或許是人逢喜事精神爽，范冰冰最近也開心分享靠著控制飲食和運動減肥7天的成績單，自稱瘦下6公斤。昨(6/30)她曬出影片，寫下：「今天不擺爛！和女孩們一起暴暴汗」，笑說別人公司下午喝下午茶，她們忙跳健康操，「公司的同學們變瘦變美要攔不住了」，但或許是衣著或角度關係，短片中的范冰冰明顯比過去給人的印象大了好幾個尺碼，粗腰跟肉大腿超吸睛，但也有人替她緩頰，說范冰冰過去就是肉肉的，封為「微胖界女神」非浪得虛名。