Paxlovid開立條件。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市1日新增4451名新冠肺炎確診個案，衛生局表示，高市疫情已有4波緩降，盛行率來到15.78％，送藥到府件數全國最多。高雄長庚感染醫學科主任李允志提醒，抗病毒藥物Paxlovid會和許多藥物交互作用、影響療效，不建議和清冠一號同時服用。

暑假已開始，教育局表示，今日校園疫情受假期影響，有258人確診，逐漸下降中。針對醫療量能，衛生局統計負壓及專責病房空床率仍有58％，將陸續降低醫療量能，但仍會保持20％的備用率。「得來速」發關懷包的機制暫不會改變，仍會持續為民服務。

高雄長庚感染醫學科主任李允志解釋Paxlovid抗病毒藥物的治療及服用注意事項，李允志表示，據新英格蘭醫學期刊指出，該藥物針對60歲以上、有慢性病的患者分組研究，研究發現，發病3天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險88.9％；發病5天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險87.8％。

李允志強調，Paxlovid副作用很輕微，多為味覺異常、腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐等。Paxlovid藥盒內有5片，白天吃黃色片，晚上吃藍色片。每片打開後會有兩顆粉紅色藥錠，一顆白色藥錠，必須整顆吃，不可以撥開或磨粉，空腹或飯後都能吃，但需按時服用完畢，忘記服藥必須要在8小時內補吃，超過8小時就要跳至下一次服用時間。

Paxlovid會和許多藥物交互作用，影響療效，民眾應主動告知醫師，不建議和清冠一號同時服用。開立的條件為，65歲以上快篩陽、醫師評估具有風險因子者。

根據高市送藥到府服務統計數據，截至1日止，高雄送出2萬1449份藥物，數量全國最多。