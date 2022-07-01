近期選秀綜藝《乘風破浪》請來許多女星，各個臥虎藏龍，掀起無數話題，節目規則讓所有女星進行組隊表演，逐次進行淘汰，最後晉級的女星會組成一年限定團體出道；近日節目進行第三次表演，舞台上卻出現了意外，女星黃奕吊鋼絲表演，卻不慎失手摔了下來，畫面讓許多觀眾驚訝。

今（1日）綜藝選秀節目《乘風破浪》更新最新一集，女星黃奕和阿雅、許茹芸、徐夢桃、胡杏兒一組，舞台使用吊鋼絲的表演呈現，畫面上從天而降，眾人穿著白色衣裙，就像一群仙女，不過該場表演的鋼絲全靠手持，女星們單手握住鋼絲帶子，將手套進去之外就沒有其他輔助的安全措施，很依靠使用者臂力。

女星黃奕在舞台的左後方，從畫面上看她們先被拉到約一公尺的高度，再由鋼絲放低到踩地高度，沒想到過程中黃奕的鋼絲從她手中脫落，導致她一下失去重心直接墜地，幸好她反應快迅速穩住身體，才沒有摔在舞台上；等她穩住之後想要重新握鋼絲進行表演，卻已經落了拍子無法跟上，導致舞台表演出現嚴重失誤。

黃奕在事後採訪提到：「能做到的沒做到，很自責」，表演結束後許多人圍著黃奕關心，女星張歆藝安慰：「妳虧得（幸好）妳沒上去，妳要半半拉拉上去，掉下來怎麼辦呢？」黃奕則哽咽直言：「我拖後腿了」，表情上非常自責，甚至哭紅雙眼，王心凌和胡杏兒都伸出手安慰她，給予她精神上的支持，許多粉絲也留言關心，認為節目組安全沒有做到位。