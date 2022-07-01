《時代的臉孔》主視覺-紅髮艾德。(奇美博物館提／曹婷婷台南傳真)

〈威廉．莎士比亞〉，推測與約翰．泰勒有關，創作於1600-1610年。（圖片版權：英國國家肖像藝廊）

南美館的「亞洲地獄與幽魂特展」，展品之一的殭屍吸引大批民眾朝聖。(曹婷婷攝)

不讓法國遠道而來的殭屍專美於前，奇美博物館今夏也引進英國重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，8月27日起將呈現近90件展品、百位肖像人物，展覽陣容為「英國國家肖像藝廊」160多年來第一次在海外亮相，稀珍程度被譽為「一生僅一次機會」。

台南市美術館與法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）合辦「亞洲地獄與幽魂特展」，展品之一的殭屍引發各界熱烈關注，帶動觀展人潮；奇美博物館則是繼向英國V＆A借展獲熱烈回響後，今年再度不惜重金，首度與英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery London）合作，推出超級大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons ＆ Identities： Masterpieces of Portraiture)，作為博物館30周年特別獻禮。

成立於1856年的英國國家肖像藝廊，是英國歷史悠久且極具特色的重要館所，不但是全球首座肖像博物館，更是世界最大的肖像蒐藏機構之一，總計逾21.5萬件藏品，收藏16世紀至今影響英國與世界的人物肖像，堪稱英國歷史文化的重要縮影。

該館開館160多年來，從未讓大批國寶級作品離開英國本土，近年因進行《鼓舞人心計畫》（Inspiring People project）而閉館整修至2023年，鎮館藏品才得以進行史上首次的世界巡迴，該館館長庫里南博士形容為「一生僅有一次遇上的機會！」

本展集結來自英國國家肖像藝廊眾多稀珍作品，值得一提的是，1856年創館時的第1幅收藏〈莎士比亞〉也將登台亮相，該作品很可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來。

奇美博物館館長許家彰表示，疫情之下，排除萬難引進國際大展，希望讓民眾不用出國就能在台灣體驗世界一流展覽，此次大展僅在台灣展出1次，歡迎民眾把握難得機會來奇美博物館看展。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期將自8月27日至明年2月28日，全票450元，今起至7月31日推出早鳥優惠票280元，於奇美博物館售票處，以及KKday、Klook、ibon、GOMAJI、台南好玩卡等五大通路販售。為讓民眾先睹為快，8月26日也將舉辦VIP預覽會，由展覽團隊親自導覽並贈送限定小禮，總價值逾2000元獨家體驗，僅開放限量100個名額，活動入場券售價900元，今起開賣。