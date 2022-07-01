彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

確診分布人數。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

確診分布人數。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

確診分布人數。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情再降，中央流行疫情指揮中心1日公布新增3萬5699例確診，較前一天減少8.1％，彰化縣新增2417例，外縣市通報和移工佔17.6％。王惠美表示，疫情下降得比預期快，但還是提醒約有1／10會重複感染，不可以掉以輕心。

王惠美表示，彰化應接種人數31496人，已接種11227人，約佔35.6％，BNT接種8176人，莫德納3051人，提醒要接種BNT疫苗的學童要趕快預約，因為數量分配有限，不要等要打的時候，才發現已經沒有劑量了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前累積確診人數已經達到17萬7289人，疫情持續往下降，且下降得比預期還快，等下降到2000例左右，感染率約在千分之一，疫情整體就會趨向流感化，就可以進一步鬆綁。

葉彥伯表示，長照機構，累積感染率達3成多，會感染的都感染了，目前陽性率已降到百分之一了，並且還在往下掉。但提醒還是要打疫苗，預計7月以後，65歲以上長者陸續都會到了可以接種第四劑疫苗的間隔期，將再安排施打。