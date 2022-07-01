甫落幕的大專校院3x3籃球錦標賽，醒吾科大在公開男生組冠軍戰與健行科大鏖戰至延長賽，靠著林展右弧頂兩分球驚奇奪冠，再次展現醒吾科大厚植的籃球實力。總教練黃志才與隊員誓言，明年重返UBA大專籃球聯賽公開一級，為校爭光！

大專3×3籃球錦標賽最具張力的公開男生組四強賽，醒吾科大A隊一路殺進決賽，最後與健行科大B隊爭冠。兩隊廝殺激烈互有領先，打成 14比14平手，醒吾科大A隊最終延長賽靠林展右命中兩分絕殺，16比14獲勝，被籃壇形容為本屆3×3最爆冷賽事。

醒吾科大男籃隊在「大專3x3籃球總錦標賽」一舉奪冠，醒吾科大總教練黃志才(右起)、蔡明峻、仲俊威、林展右、阿比伯，開心合影留念。(醒吾科大提供)

醒吾科大籃球總教練黃志才表示，這次3×3籃球錦標賽奪冠是個美麗的意外，當初是希望球員能多一點季外時間，練習基礎動作包含身體對抗，也藉由這個機會能跟一級選手、頂尖球隊學習，因為他們都是未來國家優秀的職業選手，球員可以抓住機會在跟他們對抗中吸取經驗。

醒吾科大男籃隊在「110學年度UBA大專籃球聯賽」公開二級賽中，過關斬將連勝14場，沒想到第15場意外落馬，無緣晉級公開一級。這次3×3籃球賽醒吾科大A隊球員林展右、仲俊威、阿比伯與蔡明峻驚豔奪冠，幫球隊掙回一口氣。

醒吾科大男籃隊後衛阿比伯在「大專3x3籃球總錦標賽」場上投籃英姿。(醒吾科大提供)

「3×3參賽選手都是冠軍球隊、前四強球隊，對我們球隊來講都是很好的指教跟指導」，黃志才有感而發：「很感謝這些球隊的參與讓我們有這樣的機會學習。在比賽過程中球員們肯定收穫很多，透過這個機會希望未來UBA比賽時，達到我們設定的目標。」

醒吾科大男籃隊 (右起)林展右、仲俊威、阿比伯、蔡明峻在醒吾科大的日常運球訓練。(醒吾科大提供)

黃志才看好後衛控球林展右，他體型粗曠單打突破能力非常好，在身體的對抗上有一定的優勢，只要外線的部分再加強，相信會有更驚人的表現。林展右謙虛的說：「這次3×3最後關鍵殺進的弧頂兩分球有帶點運氣，在教練鼓勵下才能完成絕殺球拿下冠軍，希望明年能跟球隊一起努力打進公開一級完成目標！」

仲俊威擔任球隊小中鋒，屬於鋒位型的全方位球員，現在正往組織能力精進、著重學習後防及身體碰撞能力，在球隊扮演全方位突破的角色，且身材條件具有蠻大優勢。仲俊威說：「3×3比賽空間比較大、外線切入的空檔比較多、對方防守也會比較積極，個人努力的目標就是要打進職籃。」

蔡明峻擔任球隊中鋒，是屬於苦工型球員，隨時替補中鋒的位置，本身有蠻好的手感，正努力加強自己在內線的身體碰撞及基礎動作的部分。蔡明峻說：「這次3×3比賽的對手很強，所以覺得在體型、耐撞力、肌力等各方面都很吃虧，會在身材上做加強並把基本動作練好，像是籃下腳步等。目標就是明年回公開一級。」

後衛球員阿比伯父母是外國人，他是道地在台灣生長的本土選手，透過這次的比賽，比伯可以了解到基礎動作不足的地方，對球隊及個人發展來說都是一件好事。阿比伯說：「能跟公開一級球員對打感覺非常好，能夠知道公開一級的強度，他們身體碰撞、防守進攻的基本動作，都比二級要強很多。明年目標要跟球員一起打進公開一級，最後目標打進職籃。」

黃志才強調，自從今年五月賽季失利後，也就那麼一場失常的表現，等於整個球季重新再來過，球員們的心態還蠻健康的，球隊經過這段時間的休息整頓後，球員已經知道自己不足的地方，教練團也會擔起責任，在未來的訓練或生理、心理上的建設，都要多給球員不一樣的元素，讓他們在未來這種高壓力的比賽上，能有沉穩的表現跟發展。

UBA大專籃球聯賽新賽季大約在11、12月開始，醒吾科大男籃隊矢志「我將再起！」，教練團已開始著手準備訓練計劃，全校師生力挺成了最堅強後盾，目標堅定不變，誓言重返公開一級，絕不放棄！