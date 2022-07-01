經濟部決定於7月1日開始調漲電價，調漲對象以工業、住宅用電大戶為主，部分工商大老認為電價調漲是「非核家園害的、不用核四害的」，全國廢核行動平台認為，刻意誤導事實真相，提出嚴正駁斥。

全國廢核行動平台指出，國際上核電除役與核廢處理高昂成本，未來恐造成台灣未來電費還要調漲，浪費公帑、懲罰全民，還在談核四的投機政客們卻閉口不談。去年公投時，不僅人民已經用選票否決續建核四，反對續建核四更是跨政黨共識，就只剩國民黨還在堅持啟用危險的核四廠，將核四當作政治提款機。

全國廢核行動平台說，核二廠、核三廠至今仍在運轉，與過往並無二致，對台電的發電成本毫無影響，顯見「不用核電將導致電價調漲」是荒謬的謊言。核二廠的用過燃料池爆滿、乾式貯存場遲遲無法通過審查，而核廢料的處置涉及核安問題需要社會溝通謀求共識，其艱困程度絕非政客所說可立即解決。加上核三廠底下已證實有活動斷層通過，延役茲事體大，不知還要花多少金錢與時間成本，根本不該再寄予妄想。

全國廢核行動平台表示，台灣電價長期以來未能反映環境外部成本，更低於國際水準，2020年時工業平均電價每度僅2.4461元，為全世界第6低，確實有相當大的合理調整空間。俄烏戰爭後，國際能源價格飛漲，國營企業已無法負擔巨量虧損，終於啟動早該進行的電價合理化。而本次電價僅調整漲用電大戶，暫緩民生調漲，使電價能反映國際燃料成本，又能兼顧近期通膨對民生的衝擊。面對國際淨零趨勢，負責任的政黨與企業家，此時應積極推動產業提高能源效率、更大幅度地增加再生能源使用，引領台灣邁向淨零轉型，而不是又把核電拿出來掩飾自己在產業轉型上的怠惰。

全國廢核行動平台說，電費調漲是反映國際燃料成本上升，跟核電毫無關係；譴責有心人士政治操作，將電價調漲做為重啟核電的藉口；面對難以處理的核廢料以及我國地質條件下的核安高風險，發展核電絕非適合台灣未來的選項。