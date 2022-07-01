環境教育志工實地演練。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司積極落實ESG之企業社會責任及推展環境生態永續，6月順利完成行政院環境保護署環境保護人員訓練所審查會議，成為台灣國際商港首例申請環境教育設施場所認證的港口。

台中港務分公司表示，台中港環境教育設施場所認證申請，是根據台中港獨有的特色研擬3套環境教育課程，並因應對象不同分別編制，以國小5-6年級為主的「話說台中港」、國中生為主的「綠港的奧妙」、大專生為主的「離岸風電大揭密」，課程內容含括臺中港人文歷史、生態港及離岸風電產業發展等，同時招募20位志工，藉由志工專業解說環境教育課程，讓參與民眾了解台中港人文自然生態，同時以寓教於樂方式，學習及建立環境友善的觀念。

台中港務分公司指出，未來將持續開發更多元的環境教育課程，並偕同志工、社區、環境夥伴持續推動各項環境教育，不僅完整記錄台中港的過去、現在與未來，同時讓民眾一起探究台中港多元的面貌，共同打造台灣綠色生態港埠環境教育中心。歡迎大專院校、中小學組團參加課程，報名專線04-26642431。

環境教育設施場所認證的目的在於申請單位運用既有空間、建築物、場域、設施，融合自然生態資源、人文特色，建立及提供完整環境教育專業服務、資訊與資源，透過環境教育專業人力、課程方案規劃及經營管理作為，達成與自然、環境、人文、社區之永續連結。