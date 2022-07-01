台中市議員吳瓊華挑戰四連霸，競選看板和盧秀燕合照，爭取青年與年輕父母認同。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員劉士州強調，所有他的支持者，也都支持盧秀燕連任市長。（劉士州提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員陳政顯掛出與盧秀燕合照的競選看板爭取連任。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員張彥彤掛出與盧秀燕合照的競選看板爭取連任。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員選戰藍綠布局大致完成，國民黨已提名34人、民進黨提名32人，各自就戰鬥位置，街頭選舉氛圍也日益濃厚；相較綠營選將除找蔡其昌合照掛看板外，也有人看板找其他綠營大咖加持，藍營選將看板，幾乎都是掛起與台中市長盧秀燕的合照，形成「母雞帶小雞」的選舉概念，顯見在支持者眼中，盧秀燕顯然是更稱職、更能拉抬選情的最強母雞。

藍營趕在2022年「上半年」的最後一天，完成台中市議員提名作業，共提名34人，僅第三選區（大肚、烏日、龍井）仍有2席未完成提名，而綠營早在5月中就完成議員布局、提名32人，目前僅3個原民選區人選不明朗。

年底選舉台中市議員應選65席，根據國民黨台中市黨部6月30日公布的提名名單，共提名34人參選，包含25位現任議員，3人捲土再戰、另外有6名首次參選的新人；民進黨部分則是提名32人，當中有22人競選連任，前議員再披戰袍有2人，新人或政二代也有5人。

隨著時序進入7月，距離年底大選剩不到150天，代表2022選舉已經進入戰鼓頻擂的下半年熱期，藍綠完成布局，也宣告正式吹響年底選戰號角，雖然疫情仍在發展，台中街頭已經可見選舉氛圍。

現任台中市長盧秀燕雖未獲國民黨正式提名，但已被藍營視為最強母雞，包括現任議員或新秀，紛紛都掛上與盧的合照看板，也有北區里長相約組團來約盧秀燕拍合照，將來在街頭上也會看到「里長伯」與盧秀燕市長的合照看板，藍營「母雞帶小雞」戰隊已然集結成型！

爭取四連霸的國民黨市議員劉士州表示，他與盧秀燕的合照看板，從4月前後就陸陸續續掛起，這是最佳的選舉規畫安排，因為他「毫無懸念」，早早就認定要跟市長一起攜手拚連任。

劉士州說，所有他的支持者，也都支持盧秀燕連任市長；自己的競選看板以「看遠方，爭未來」為主題，搭配他與市長看向遠方的合照，就是要向市民朋友傳達，盧秀燕是有前瞻性的市長，他要持續做好市政監督，讓未來四年盧團隊的施政成果更豐碩。

從基層里長轉戰市議員的藍營選將鄭伯其也說，國民黨重視基層聲音，因此在選區增額提名他參選，他與盧秀燕市長的合照看板，就是主打「挺燕顧台中」，主打「市長盧秀燕強力推薦」，期盼鄉親支持讓他進入市議會，一起和媽媽市長並肩為屯區注入更多市政資源，加速實踐屯區經濟、社福、就業、安養托幼政策！