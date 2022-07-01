夜裡翻來覆去睡不著，屬羊一路數到天都亮，你也有這樣的困擾嗎？ 2021年美國睡眠醫學會調查，有56％的民眾深陷失眠之苦，而根據研究報告指出，幾乎每 5 人就有 1 人有失眠的困擾。而失眠帶給人體的傷害真不少，根據國外研究報告指出，每天睡眠如果不足6小時的話，發生心血管疾病的風險是一班人的200%，而另一項研究指出，如果超出24小時沒睡覺，駕駛能力的負面影響跟超過酒測標準值的狀態是相似的。而長時間的睡眠不足也會引起注意力不集中、肥胖、糖尿病與認知功能出現障礙等症狀，甚至還會引起精神上的疾病。

睡眠如此重要，那到底要怎麼做才能睡得好？根據楊定一博士在他的書籍「好睡」裡提到7個讓睡眠來找你的心態鍛鍊，如：曬太陽和運動、打哈欠＋伸懶腰、呼吸練習與保持鼻子呼吸等等的心態鍛煉方法。透過這些幫助睡眠的練習，及書中另外提到的身心調整原則，自然就可以得到好的睡眠品質。

透過食物取得的營養成分也可以幫助獲得良好睡眠品質，如牛奶、堅果、香蕉等，這些食物擁有豐富的色胺酸可以調節血清素，幫助心情放鬆，減緩神經活動，進而引發睡意。

鎂可以幫助穩定神經和肌肉，同時對抗焦慮和憂鬱，深綠色蔬菜、豆類和全穀雜糧都有鎂的成分，白天可以多攝取這類食物。

鈣質的補充也能有效的緩解失眠，鈣質能幫助大腦轉化胺基酸變成色胺酸調節血清素，富含鈣質的食物有牛奶、豆乾、海帶、芝麻等。

仿間改善失眠的方法很多，但必須都要持之以恆，畢竟身體的調節需要時間適應，建議失眠的民眾可以持續練習，補充適當養分，成為一個夜夜美夢的人。