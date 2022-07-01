義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）執行長Stephan Winkelmann在接受《24小時太陽報》（Il Sole 24 Ore）訪問時表示，公司擬投資至少18億歐元（約18.8億美元）推進產品電氣化，目標是在2024年生產混合動力車，並將進一步投資，以在2030年以前推出純電動車。
福斯集團旗下的藍寶堅尼去年曾宣布將投資15億歐元，在2024年年底前，將Huracan和Aventador跑車以及Urus休旅車等現有車型轉換為油電混合動力車。
執行長Winkelmann表示，我們準備投資18億美元，但實際投資規模將超出許多，這將成為藍寶堅尼有史以來規模最大的投資。他表示，這個數字不包括純電動車款的開發。
Winkelmann表示：「這將是非常巨大的投資，因為我們必須面對全電動時代，同時維持藍寶堅尼的DNA價值。這將是一個非常艱鉅的挑戰」。
如同其競爭對手法拉利（Ferrari）、Aston Martin Lagonda和麥拉倫（McLaren），藍寶堅尼正在想方設法將產品轉向電池動力車，同時又能維持讓產品貴得有道理的高性能。
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